Bitcoin için kritik eşik 70 bin dolar

ActivTrades Analisti Saverio Berlinzani, Bitcoin’in yükseliş trendine geri dönebilmesi için 70.000 dolar seviyesini yüksek işlem hacmiyle aşması gerektiğini belirtti. Berlinzani, bu seviyenin önemli bir direnç noktası haline geldiğini vurguladı.

Birçok analist, son düşüşleri yapısal bir gerilemenin başlangıcı değil, son bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Orta vadeli görünümün “nötr ya da temkinli iyimser” olduğunu söyleyen Berlinzani, kısa vadede 65.000–66.000 dolar aralığının destek seviyesi olduğunu ifade etti.

Bu desteğin kırılması halinde fiyatın 60.000 doların altına inebileceğini ve daha büyük, kalıcı düşüşlerin tetiklenebileceğini de ekledi.

Bitcoin bu sabah düne göre yüzde 0,6 kayıpla 68428,10 dolardan işlem görüyor.