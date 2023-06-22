Bitcoin iki ayın zirvesini gördü

Borsa yatırım fonu(ETF) haberlerinin ardından yatırımcıların alış pozisyonuna geçmesiyle yükseliş trendine giren Bitcoin, nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin, nisan ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, BlackRock'ın Bitcoin borsa yatırım fonu oluşturma planıyla art arda üçüncü günde de yükseldi.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, yatırımcıların varlık sınıfında hisse almalarına olanak tanıyacak yatırım fonu için geçen hafta başvuruda bulundu.

Wall Street Journal salı günü Citadel Securities, Fidelity ve Schwab tarafından desteklenen bir kripto borsası olan EDX Markets'in faaliyete başladığını yazdı.

Küresel kripto para piyasası, menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin hedefinde yer aldı. Bu ayın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Coinbase ve Binance gibi büyük kripto borsalarına dava açtı.

Sene başından beri %81 arttı

Dünyanın piyasa değeri en büyük ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, çarşamba günü en yüksek 29,881 dolara ulaştıktan sonra en son %5.5 artışla 30,755 dolar oldu. Bitcoin’deki yükseliş yılbaşından beri yaklaşık %81 olarak gerçekleşti.

Reuters'a konuşan OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Yükseliş BlackRock'ın Bitcoin Borsa yatırım fonu başvurusuyla başladı ve şimdi diğerleri takip ediyor" dedi. "

Ralli için henüz erken

Ancak Moya, "Bitcoin ivmesi biraz daha sürebilir" derken, sektörün "30 bin dolar ortalarında sürdürülebilir bir ralli hedefi görmek için SEC'den iyi haberler duyması gerektiği" konusunda uyardı.

Ethereum blok zinciri ağına bağlı coin olan Ether ise %4,8 artışla 1.877,70 dolara yükseldi.