Bitcoin jeopolitik gerilimle 62 bin doların altına geriledi

Bitcoin, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin ardından Londra açılışı öncesi işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 62 bin doların altına düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi sırasında İran ile varılan geçici ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve iki ülke arasında yeniden askeri çatışma ihtimalinin gündeme gelmesi riskli varlıklarda satış baskısını artırdı.

Bitcoin'deki düşüşe Ether ve Solana başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinde de değer kayıpları eşlik etti.

Petrol yükselirken kripto varlıklar geriledi

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Brent petrolün vadeli kontratları yüzde 5'in üzerinde yükselirken, Batı Teksas (WTI) petrol fiyatları da sert artış gösterdi.

Piyasalarda artan jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Piyasalar enflasyon ve faiz riskini fiyatlıyor

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Trump'ın açıklamalarının ardından piyasaların enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceği ve buna bağlı olarak faiz beklentilerini etkileyebileceği endişesiyle Bitcoin'de satışa yöneldiğini söyledi.

Mauron, jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin sürmesi nedeniyle kripto para piyasasında oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

Temmuz performansı pozitif kalmayı sürdürüyor

Bitcoin, haziran ayında yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek son dört yılın en zayıf aylık performansını sergilemişti.

Buna karşın kripto para birimi temmuz ayında şu ana kadar yaklaşık yüzde 5,5 yükselişini koruyor.