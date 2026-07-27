Bitcoin jeopolitik yumuşama ve düzenleme beklentileriyle 65 bin doların üzerine çıktı

Küresel finans piyasalarında haftalardır baskı yaratan jeopolitik riskler, hafta sonu gelen uzlaşı haberleriyle yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı askeri operasyonları durdurarak diplomatik müzakerelere alan açması, küresel emtia fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Gerilimin azalmasıyla birlikte ham petrol vadeli işlemlerinde yaşanan değer kayıpları, dünya genelindeki enflasyonist endişeleri hafifletti. Enerji maliyetlerindeki bu düşüş, merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre sürdürme zorunluluğunu azaltarak kripto paralar dahil olmak üzere riskli varlıklara sermaye girişinin önünü açtı.

ABD’deki kripto düzenlemeleri ve Clarity Yasası taslağındaki gelişmeler

Yatırımcıların algısını olumlu yönde etkileyen en önemli gelişme ise ABD’deki mevzuat adımları oldu. Kripto varlık piyasasına kurumsal bir yasal çerçeve kazandırması öngörülen Clarity Yasası üzerindeki çalışmaların Kongre'de hız kazanması, sektördeki kurumsal belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Taslağın yeni maddelerinde SEC ve CFTC arasındaki yetki savaşını bitirecek 'olgun blokzincir' kriterlerinin getirilmesi ve DeFi yazılımcılarına yasal koruma sağlanması piyasada memnuniyetle karşılandı. Ayrıca kişisel cüzdanların mülkiyet hakkını federal düzeyde güvenceye alan ve siyasi figürlerin kripto para ihraç etmesini engelleyen etik kuralların netleşmesi, kurumsal fonların ekosisteme güvenle girmesini kolaylaştırıyor.

Spot ETF girişleri ve vadeli işlem piyasasındaki boğa dinamikleri

Bahsi geçen makroekonomik ve regülatif rüzgarları arkasına alan Bitcoin, sergilediği yükselişle 65 bin dolar barajını aşarak haftalardır süren durgunluğu geride bıraktı. Alıcıların tekrar devreye girmesi, spot Bitcoin ETF'lerindeki net çıkış serisinin yavaşlaması ve kurumsal yatırımcıların alım yönündeki iştahının kabarmasıyla destekleniyor. Özellikle büyük fonların spot piyasada yeniden birikim aşamasına geçmesi, satış baskısını hafifletirken borsalardaki likidite havuzlarının daralmasına yol açıyor. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki açık pozisyon hacminin artması, traderların yükseliş yönlü beklentilere ağırlık verdiğini ortaya koyuyor. Opsiyon piyasasında 70 bin dolar seviyesindeki alım opsiyonlarında yoğunlaşan talep, piyasanın önümüzdeki dönemde daha agresif bir yukarı yönlü hareket beklediğine işaret ediyor. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden hızla toparlanması ve kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü kesişmesi de alıcıların elini güçlendiriyor. Bitcoin'deki bu canlanma altcoin piyasasına da yansırken, Ethereum başta olmak üzere büyük hacimli kripto varlıklar günü önemli kazançlarla sürdürüyor. Yatırımcıların genel piyasa duyarlılığını ölçen korku ve açgözlülük endeksinin tekrar nötr bölgenin üzerine tırmanması, finansal kaynakların daha riskli ve yüksek getiri potansiyeli sunan projelere doğru yönelmesini tetikliyor. Ortaya çıkan bu tablo, piyasa genelindeki hacimsiz yapının kırılmasını sağlarken, önümüzdeki günlerde makroekonomik verilerin de desteğiyle kripto para ekosistemindeki boğa ivmesinin geniş tabanlı bir ralliye dönüşebileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.