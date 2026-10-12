Bitcoin, kripto para piyasasından pozitif ayrıştı
Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,35 düşüşle 2,83 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin yüzde 1 yükselişle 84 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 59,7 seviyesinde gerçekleşti.
Bitcoin (BTC), yüzde 1 değer kazanarak 84 bin doların eşiğinde seyrediyor. Son 24 saatlik zaman diliminde piyasadaki toplam işlem hacmi 58,32 milyar dolar olarak kaydedildi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominans) yüzde 59,7 seviyesine işaret ederken, Ether'in (ETH) toplam piyasa içindeki payı yüzde 11,1 oldu.
Son 24 saatte toplam kripto para piyasası değeri yüzde 2,35 oranında geri çekilerek 2,83 trilyon dolara gerilerken Bitcoin'in genel piyasa trendinden pozitif ayrışması dikkat çekti.