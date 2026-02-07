Bitcoin ‘kripto yanlısı’ Trump’ın döneminde en düşük seviyesine indi

2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, Ekim 2025’te 122 bin doları görerek tarihi zirvesini test etmişti. Kripto para piyasalarında bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın sektöre yönelik ilgisi ve düzenleyici çerçeveyi iyileştirme yönündeki vaatleri etkili olmuştu. Bu süreçte yatırımcıların kripto varlıklara olan talebinin arttığı görülmüştü.

Ancak Bitcoin fiyatı son dönemde gerileme eğilimine girdi.

Düşüşte Fed etkisi

BBC'nin analizine göre, kripto para piyasalarında fiyat dalgalanmaları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, Deutsche Bank analistleri son düşüşün önemli nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh’ın aday gösterilmesi olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda Warsh’ın daha “şahin” bir para politikası izleyebileceği ve faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi öne çıkıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi ise genellikle kripto para birimleri gibi riskli varlıklara olan ilgiyi sınırlayan bir unsur olarak görülüyor.

Analistlere göre Bitcoin fiyatının yaklaşık dört aydır gerilemesi, kripto para piyasalarına yönelik olumsuz algının güçlendiğini gösteriyor. Bankanın değerlendirmesinde, satış eğiliminin yatırımcı ilgisindeki zayıflamaya ve kripto varlıkların geleceğine yönelik belirsizliklere işaret ettiği ifade ediliyor.

Deutsche Bank, kripto paraların tamamen ortadan kalkacağı yönünde bir beklenti taşımadığını belirtirken, Bitcoin’in Trump’ın görevdeki ilk yılında ulaştığı zirve seviyelere kısa vadede dönmesinin zor göründüğünü vurguluyor. Bankanın notunda, Bitcoin’in spekülatif bir varlıktan daha gerçekçi bir finansal enstrümana dönüşme sürecinde olduğu ancak kullanım amacının netleşmesi gerektiği görüşüne yer veriliyor.

Piyasada farklı görüşler

Kripto varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Abra Capital Management’ın kurucusu William Barhydt ise Bitcoin’in olgunlaşma sürecine girdiği değerlendirmesine katılıyor. Barhydt, fiyatların yeniden yükselme potansiyeli taşıdığını ifade ederek, Bitcoin’in yükselmesini engelleyecek belirgin bir unsur görmediğini belirtiyor.

Barhydt ayrıca Bitcoin’in geçmişte de sert düşüşler yaşadığını hatırlatırken, büyük bir jeopolitik çatışma dışında yükselişi engelleyebilecek önemli bir faktör bulunmadığını dile getiriyor.

Kripto piyasasında genel gerileme

Bitcoin’deki düşüş yalnızca bu varlıkla sınırlı kalmadı. Piyasa değeri açısından önde gelen kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum ve Solana da 2026 yılında yaklaşık yüzde 37 oranında değer kaybetti.

CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri Ekim ayından bu yana yaklaşık 2 trilyon dolar azaldı. Bu kaybın yaklaşık 1 trilyon dolarlık bölümü yalnızca Ocak 2026 döneminde gerçekleşti.

ABD merkezli bir yatırım ve araştırma şirketi ise yatırımcılarına gönderdiği notta Bitcoin fiyatının 38 bin dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Şirket ayrıca kripto para piyasasında yeni bir eğilim oluştuğunu, Bitcoin’in doların güç kazandığı dönemlerde yükseldiğini, doların zayıfladığı dönemlerde ise değer kaybettiğini öne sürdü.

ABD doları ise geçtiğimiz hafta diğer büyük para birimleri karşısında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Trump’ın kripto politikaları

Donald Trump, Ocak 2025’te göreve başladıktan sonra imzaladığı ilk kararnamelerden biriyle ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Trump ayrıca görevdeki ilk yılında kendi kripto para projesini hayata geçirerek şirketlerine gelir sağladı.

Trump yönetimi döneminde, Adalet Bakanlığı bünyesinde kripto para düzenlemelerinin uygulanmasını denetleyen birimin de kapatıldığı belirtildi.

Senato Adalet Komitesi’nde yer alan Demokrat üyeler, Trump’a ait kripto varlıkların toplam değerinin 11 milyar dolara ulaştığını ve Trump’ın göreve başlamasından bu yana kripto işlemlerinden yaklaşık 800 milyon dolar kâr elde ettiğini açıkladı.

Bitcoin 12 ayın en düşük seviyelerinde

Son düşüşlerle birlikte Bitcoin’in değeri son 12 ayda yaklaşık yüzde 32 geriledi. Böylece fiyatlar, en son 2024 yılı başı ve 2021 dönemlerinde görülen seviyelere geri dönmüş oldu.