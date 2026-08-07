Bitcoin kritik ABD verisi öncesi geriledi

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Bitcoin, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, İran savaşının sona erip ermeyeceği belirsizliği ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli pozisyon almasıyla Asya işlemlerinde geriledi.

Piyasalarda, İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının perşembe günü İran ile Umman arasında hazırlanan taslak anlaşmanın ayrıntılarını yayımladığına ilişkin haberler izlendi. Taslağın, ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklamayı öngördüğü belirtildi.

Gözler ABD istihdam verisinde

Yatırımcıların odağında ayrıca TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentiler üzerindeki olası etkisi nedeniyle yakından izlenmesi bekleniyor.

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 56 seviyesinde bulunurken, aralık ayına kadar bir faiz artışı tamamen fiyatlanıyor.

Satış baskısı sürebilir

Novaque Research analistleri, Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin zayıflaması ve ABD'de kalıcı enflasyon endişelerinin kripto varlıklara olan talebi baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Analistler ayrıca, uzun vadeli yükseliş beklentisiyle kaldıraçlı pozisyon alan yatırımcıların sayısının artması ve piyasaya ilave Bitcoin arzının girmesi nedeniyle satış baskısının sürebileceğini kaydetti.

Fiyatların yükselmemesi halinde bu yatırımcıların kaldıraç azaltmak zorunda kalabileceği ve bunun yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceği ifade edildi.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 64 bin 330 dolar seviyesinde.