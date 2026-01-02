Bitcoin kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor

Bitcoin (BTC), 2026 yılının ilk günlerinde 88.000–89.000 dolar aralığında yatay bir konsolidasyon bölgesinde işlem görüyor. Mevcut düşük volatilite ortamında fiyatın hangi yönde kırılacağını belirleyecek teknik ve temel katalizörler yakından izleniyor; spot piyasa hacimleri, açık pozisyon büyüklüğü, likidite verileri ve küresel makroekonomik göstergeler bir sonraki hareketin yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor.

BTC’de kritik konsolidasyon süreci

Kısa vadeli teknik analizlerde 90.000 dolar seviyesi direnç, 85.000 dolar destek olarak öne çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde 90.000–92.000 dolar, aşağı yönlü senaryolarda ise 82.000–85.000 dolar aralıkları kritik seviyeler olarak takip ediliyor.

Fiyat hareketlerinin yönü ve şiddeti, hacim, spot piyasa işlem büyüklüğü, açık pozisyonlar ve likidite koşulları üzerinden değerlendiriliyor. Faiz kararları, dolar endeksi ve hisse senedi piyasasındaki volatilite gibi küresel makroekonomik faktörler de BTC fiyatı üzerinde etkili olurken, hareketli ortalamalar ve RSI gibi teknik göstergeler kısa vadeli momentum hakkında ek sinyaller sunuyor.