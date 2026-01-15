Bitcoin kritik eşiğin üzerinde tutunuyor

İşlem hacmindeki artış ve piyasanın toparlanma eğilimi, Bitcoin’in kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Alıcı baskısı fiyatı destekliyor

Bitcoin fiyatı, gün içi dalgalanmalara rağmen 96 bin bandında tutunarak yükseliş eğilimini sürdürüyor. Fiyatın bu seviyelerde dengelenmesi, piyasanın volatilitesinin yüksek olmasına rağmen alıcıların hala baskın olduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler, fiyatın kısa vadede destek seviyelerini test etmeye devam ettiğini ve kritik dirençlere yaklaşırken momentumun korunduğunu ortaya koyuyor. İşlem hacmindeki artış, bu yükselişin yalnızca geçici bir spekülatif hareket olmadığını, geniş bir talep tabanı tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Fiyatın mevcut bantta kalıcılık sağlaması, potansiyel yukarı yönlü hareket alanını korurken, kısa vadeli geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Ancak volatilitenin yüksek olması, ani fiyat dalgalanmalarının hala mümkün olduğunu gösteriyor.

Türk lirası bazında ise Bitcoin, yaklaşık 4 milyon TL seviyelerinde işlem görüyor. Kur ve fiyat hareketlerinin eş zamanlı izlenmesi, pozisyon yönetimi açısından kritik öneme sahip.

Genel olarak, Bitcoin’in mevcut seviyelerde sergilediği davranış, piyasa trendinin yönü hakkında önemli ipuçları veriyor ve fiyatın teknik destek ve dirençler etrafındaki performansı, önümüzdeki günlerde alım-satım dinamiklerini belirleyecek.