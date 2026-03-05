Bitcoin, kritik sınırın üzerinde tutunuyor

Bitcoin, İran ile savaşın piyasaları sarsmasının ardından toparlanmanın etkisiyle 70 bin doların üzerinde kalarak, dengelendi.



Bitcoin, perşembe günü Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla 72.500 doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin, ABD işlem saatlerinde çarşamba günü yüzde 8 yükseldikten sonra perşembe günü yüzde 1,4’e kadar geri çekildi.

Kripto para borsası OKX SG’nin CEO’su Gracie Lin, “Makroekonomik belirsizlik ve Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanmasıyla birlikte piyasalar giderek daha gevşek finansal koşullar beklentisini fiyatlıyor. Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız bir şekilde tepki verir. Bu da mevcut seviyelerde gördüğümüz gücü açıklıyor” ifadelerini kullandı.