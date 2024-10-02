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Bitcoin madencilerinin zor dönemi

Bitcoin madencilerinin kazançları son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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Bitcoin madencilerinin zor dönemi
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Bitcoin madencileri, eylül ayı kazançlarının 816 milyon dolara düşmesiyle son bir yılın en düşük aylık gelirini elde etti.

Bu, artan operasyonel maliyetler ve azalan piyasa aktivitesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin artan baskılarıyla karşı karşıya kalan kripto para madenciliği endüstrisinde önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Eylül ayında elde edilen 816 milyon dolarlık gelir, önceki aylara göre keskin bir düşüşü temsil ediyor ve sektördeki finansal mücadelelerin altını çiziyor.

Düşüşe katkıda bulunan başlıca faktörlerden biri, 13,86 milyon dolara ulaşan işlem ücreti gelirindeki kayda değer düşüş oldu. Bu, başlangıçta işlem hacimlerinde ve ücretlerde bir artış yaratan bir protokol olan BRC-20 standardının Mart 2023'te tanıtılmasından bu yana en düşük seviye oldu.

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