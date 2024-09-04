Bitcoin madenciliğinde kârlılık en dibe geriledi

JPMorgan analistleri Reginald Smith ve Charles Pearce, "Bitcoin madencilerinin ağustos ayında günlük blok ödül gelirinde EH/s başına ortalama 43.600 dolar kazandığını tahmin ediyoruz, bu da kayıtlardaki en düşük seviye" diye belirtti.

Bu rakam, BTC fiyatının 60.000 dolar ve ağ hashrate'inin 161 EH/s olduğu Kasım 2021'deki 342.000 dolarlık zirve değerle karşılaştırılıyor.

Raporda, banka tarafından takip edilen 14 ABD'li madencinin toplam piyasa değerinin bir önceki aya göre yüzde 15 azalarak 20 milyar dolara gerilediği ve madencilerden yalnızca üçünün bu dönemde Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Banka, sektördeki rekabet ve madencilik zorluğu için bir vekil olan ağ hashrate'inin üst üste ikinci ay arttığını belirtti.

Raporda, "Ağustos ayında ağ hashrate ortalaması 631 EH/s, geçen aya göre 16 EH/s arttı ve yarılanma öncesi seviyelerin yaklaşık 20 EH/s altında" değerlendirmesi yer aldı.

JPMorgan, madencilik zorluğunun geçen ay yüzde 9 arttığını ve yarılanma öncesine göre yüzde 4 daha yüksek olduğunu belirtirken, Bitcoin'in yıllıklandırılmış volatilitesinin temmuz ayında yüzde 45 iken ağustos ayında yüzde 62'ye yükseldiğini kaydetti.