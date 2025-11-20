  1. Ekonomim
Bitcoin, Nvidia bilançosu sonrası toparlandı

Nvidia’nın güçlü üçüncü çeyrek sonuçları, yapay zekü yatırımlarına yönelik balon endişelerini hafifleterek piyasa havasını değiştirdi.

Deutsche Bank analistleri, "Nvidia’nın sonuçları piyasa ruh halini tamamen değiştirdi ve AI balonu korkularını bir süreliğine öteledi" değerlendirmesinde bulundu.

Dün yedi ayın en düşük seviyesi olan 88.526 dolara kadar gerileyen Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1,8 artışla 92.163,68 puandan işlem görüyor.

Fed’in Aaralık ayında yeni bir faiz indirimini gitmesi beklentisinin azalması bitcoin fiyatında toparlanmayı sınırlıyor.

