Bitcoin, Nvidia bilançosu sonrası yükselişe geçti

Küresel piyasalarda bir süredir satış baskısı altında kalan kripto varlıklarda dikkat çeken yükseliş yaşlanıyor. Salı günü işlemlerinde 62 bin 500 dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin, dün %6,15 gibi yüksek bir primle 68 bin dolardan kapanış yaptı.

Aynı zamanda en yüksek 70 bin doları da test eden BTC fiyatı, bugünkü işlemlerde de TSİ 06:00 itibarıyla 68 bin 200 dolara yakın görünümünü sürdürüyor.

Neden düşmüştü?

Kripto varlıklar son döneme, ABD-İran gerilimi ve yeniden gündem gelen tarifeler sebebiyle piyasalarda risk iştahının düşmesinden olumsuz etkilenmişti.

Yatırımcılar ayrıca yapay zekâ donanımların yapılan dev harcamaların sürdürülebilir olmayabileceği endişesini taşımaya başlamış, sektörde “balon” korkusu oluşmuştu.

Öte yandan ABD’de yazılım şirketlerinin hisseleri ise yapay zekâdaki gelişimle son haftalarda büyük düşüşler yaşadı. Yapay zekâ ürünlerinin uzun vadede bazı yazılımları “yutacağı” korkuları zirve yaptı. Bütün bu gelimeler kriptolardaki son satış dalgasının arkasındaki temel faktörler olarak öne çıkmıştı.

Nvidia’nın pozitif bilançosu

Piyasalarda dikkatler, dün bilançosunu açıklayan yapay zekâ sektörünün lokomotif şirketi ABD’li Nvidia’ya çevrildi. Şirket, dördüncü çeyrekte 66,21 milyar dolarlık tahminlere karşılık 68,13 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, önceki yıla göre %73’lük artışa işaret ederek, sektöre yönelik endişelerin de dağılmasını beraberinde getirdi.

ABD borsaları dünkü işlemlerde yükselirken, teknoloji endeksi Nasdaq’taki prim %1’i aştı. Nvidia’nın pozitif bilançosu ve Microsoft, IBM gibi yazılım devlerinin hisselerinde yaşanan %3 civarındaki yükselişler, kripto varlıklara da destek oldu.

Kritik seviyeler

Türkiye'nin aktardığına göre, Bitcoin için şubat başında görülen 60 bin dolar kritik bir destek olarak gösteriliyordu. Fiyatlar bu hafta bu seviyeye doğru irtifa kaybederken, yön tekrar yukarı döndü.

16 Şubat işlemlerinin ardından en yüksek seviyelerine ulaşan BTC fiyatı; 67 bin 800 dolar ve 69 bin 500 dolarda bulunan 5-22 günlük ortalamaların bulunduğu bölgeye de geldi. Analistler, önemli direnç olarak gösterdikleri her iki ortalamanın kalıcı olarak geçilmesi halinde BTC’de de daha yukarı seviyele yolculuk başlayabileceğini öngörüyor.