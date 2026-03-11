Bitcoin, Orta Doğu gerilimi ile zayıflamaya devam ediyor

ABD yetkilileri, İran’ın son günlerde Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Başkan Donald Trump saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Haberler petrol fiyatlarını yükseltirken risk iştahını da zayıflattı.

Petrol fiyatları, daha önce Uluslararası Enerji Ajansı’nın tarihin en büyük rezerv serbest bırakma planını gündeme getirdiğine dair Wall Street Journal haberi ve Enerji Bakanı Chris Wright’ın ABD’nin bir tankeri Hürmüz Boğazı’ndan eskortladığını söylediği ancak kısa süre sonra silinen sosyal medya paylaşımı sonrası geri çekilmişti.

Bitcoin %1,2 düşüşle 69.409 dolara gerilerken, Ether aynı oranda kayıpla 2.022 dolara indi. Kripto piyasasında jeopolitik risklerin baskısı sürerken yatırımcıların temkinli duruşu fiyatlamalara yansıyor.