Bitcoin rallisi 75 bin dolara kilitlendi

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, Bitcoin'in yüksek işlem hacmiyle 75.000 doların üzerine çıkması durumunda daha keskin bir yükseliş sergileyebileceğini ifade etti.

Lucas, bu seviyenin aşılmasının ardından yatırımcıların açık pozisyonlarını kapatmak için alıma geçmesiyle oluşacak bir "short squeeze" (kısa pozisyon sıkıştırması) durumunun kazançları hızlandırabileceğini vurguladı.

Kripto para birimi, ham petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ocak ayından bu yana görülen en güçlü haftalık ETF girişlerinin desteğiyle pozitif bir seyir izliyor.

Piyasada 72.000 dolar seviyesi ana destek noktası olarak görülürken, bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatların yeniden 70.500 dolara çekilebileceği öngörülüyor. Yukarı yönlü harekette ise 75.000 dolar kritik bir direnç eşiği olarak kalmaya devam ediyor.