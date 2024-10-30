Bitcoin rekora yaklaştı! ABD seçimlerinin etkisi sürüyor

Kripto para birimlerinde ABD seçimleri etkisi yaşanıyor. Salı günü kripto para birimi 73 bin 564 dolar seviyesine kadar yaklaştı. Kriptoda dalgalanma devam ederken Trump’ın başkanlık ihtimali fiyatlanıyor.

Etherium ve Dogecoin’i de etkiledi

Bitcoin’deki artış, Etherium ve Dogecoin gibi daha küçük dijital para birimlerinin de yükselmesini sağladı. Dijital para biriminde yaşanan yükseliş ile piyasalarda likidite kısıntısı ortaya çıktı, bu da diğer kripto para birimlerinin de yükselmesini sağladı.

Trump etkisi yaşanıyor

Bitcoin’in yükselmesinde piyasaların Donald Trump’ın başkan seçileceğine dair beklentisi rol oynuyor.