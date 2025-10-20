Bitcoin, risk iştahındaki iyileşme ile yükseldi

  1. Ekonomim
ABD-Çin geriliminin azalacağına dair umutlar küresel risk iştahını artırırken, Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.

Bitcoin, yeni haftaya başlarken ABD-Çin gerginliğinin azalması umutlarıyla risk iştahının iyileşmesi sonucu yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başkan Yardımcısı He Lifeng, bu hafta Malezya'da yapılacak bir toplantıda gerginliği azaltmaya çalışacak.

Başkan Trump geçen hafta, Çin'e yeni tarifeler uygulama tehdidinde bulunduktan sonra iki hafta içinde Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşme planlarını doğruladı. Fox Business'a Çin ile "iyi olacağımızı" düşündüğünü söyledi.

Bitcoin yüzde 2,16 artışla 111.297,61 dolara yükseldi.

ABD bölgesel bankalarındaki sorunlu kredilere ilişkin endişelerin risk duyarlılığını azaltması sonucu dört aya yakın bir sürenin en düşük seviyesi olan 103.659 dolara inmişti.

