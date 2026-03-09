Bitcoin seansın en yükseklerini gördü

Öte yandan, Bitcoin yatırımları ile tanınan MicroStrategy, geçen hafta yaklaşık 1,28 milyar dolar karşılığında 17.994 adet Bitcoin satın aldığını açıkladı. Şirketin bu alımda Bitcoin başına ortalama maliyeti yaklaşık 70.946 dolar oldu.

Şirketin açıklamasına göre 8 Mart 2026 itibarıyla MicroStrategy’nin toplam Bitcoin varlığı 738.731 adede ulaştı. Bu varlıkların toplam alım maliyeti yaklaşık 56,04 milyar dolar olurken, ortalama maliyet Bitcoin başına yaklaşık 75.862 dolar seviyesinde bulunuyor.