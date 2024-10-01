Bitcoin, seçim sonrası 200 bin doları görebilir!

Bitcoin madenciliği şirketi CleanSpark CEO'su Zach Bradford, Bitcoin’in gelecek 18 ay içinde 200 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, Kasım 2024’te ABD’de yapılacak seçimlerin ardından kripto varlığın fiyatı için şu ifadeleri kullandı:

“Seçim sonrası ocak ayına kadar Bitcoin fiyatlarında anlamlı bir artış görmeye başlayacağız.”

BloombergHT’nin aktardığına göre, Bradford, "Mevcut analizime dayanarak, önümüzdeki 18 ay içinde Bitcoin'in 200 bin doların hemen altında bir zirve görebileceğine inanıyorum. Bu muhtemelen bir zirve olacak. Ancak hızlı bir sıçrama göreceğimizi ve ardından umarım ayı piyasasına girmeden önce uzun bir yükseliş dönemi göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bitcoin’in uzun süreli durgun döneminden sonra sürdürülebilir bir yükselişin olacağını vurgulayan Bradford, “Elbette, bunların hepsi makro olaylara ve diğer faktörlere tabidir" diye ekledi.

CEO Bradford ayrıca, oynaklığın azalmasıyla Bitcoin'in Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra muhtemelen bir sıçrama yaşayacağını öne sürdü. Bradford, “Fed’in faiz indirimleri muhtemelen Bitcoin'e yardımcı olacaktır. Yatırımcılar, özellikle daha yüksek getiri arayışındaysalar, riskin azaldığı dönemlerde Bitcoin gibi daha riskli varlıkları keşfetmeye teşvik edilirler” dedi.

Bitcoin, Mart 2024’te 73.855 dolar ile zirve seviyesine çıkarken, 63 bin 900 dolar seviyelerinde hareket ediyor.