Bitcoin sert düştü: Kazançlarını geri verdi

Bitcoin, ABD ordusunun bir İran kargo gemisine el koymasının ardından iki ülke arasındaki ateşkese baskı oluşturmasıyla pazar günü 74 bin doların altına düşerek hafta sonu elde ettiği kazanımları sildi.

Bitcoin, cuma günü geç saatlerde Coinbase üzerinde şubat ayının başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 78 bin 300 doların üzerine çıkmıştı. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hayati petrol yollarını kapatacağını açıklamasının ardından hafta sonu boyunca 75 bin dolar ile 76 bin dolar arasına geriledi.

Kripto para birimi, ABD ordusunun İran limanlarına uyguladığı ablukayı delmeye çalıştığı iddiasıyla bir İran kargo gemisine ateş açtığını ve ardından gemiyi ele geçirdiğini açıklamasının ardından pazar günü geç saatlerde keskin bir düşüş yaşayarak kısa süreliğine 74 bin doların altında işlem gördü. Tahran, ABD'yi üzerinde anlaşılan ateşkese uymamakla suçladı.