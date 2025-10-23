Bitcoin sert satışların ardından toparlanmaya çalışıyor
Kripto piyasası son günlerdeki sert satışların ardından toparlanma çabasına girerken, ABD-Çin gerilimi ve Trump yönetiminin ihracat kısıtlamalarına ilişkin haberler yatırımcıların risk iştahını etkiliyor. Bitcoin yeniden 110 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor.
Bitcoin, son günlerdeki kayıplarının ardından hafif yükselişle toparlandı. ABD-Çin ilişkilerine dair endişeler kripto para piyasasında dalgalanmaya yol açmıştı.
Trump yönetiminin ABD yazılımına dayalı ürünlerin Çin’e ihracatına geniş kapsamlı kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiği haberleri, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi ile gelecek hafta Güney Kore’de yapılacak görüşmeler öncesinde “her konuda bir anlaşma” yapılabileceğini sözleri kripto para fiyatlarını dalgalandırıyor.
Bitcoin bugün yüzde 2,4 artışla 110.294 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 1,62 artışla109,430 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasasının önde gelen temsilcisi Bitcoin, cuma günü 103.659 dolara kadar gerilemişti. Ethereum fiyatı da bugün yüzde 2,76 artışla 3384,90 dolar seviyesinde bulunuyor.