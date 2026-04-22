Bitcoin son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü

Bitcoin, teknoloji sektöründeki yükselişin etkisiyle son iki aydaki kazanımlarını genişleterek Çarşamba günü Şubat başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar bir yandan teknoloji hisselerindeki ralliyi yakalamaya çalışırken, diğer yandan Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına aday gösterilmesinin yaratabileceği daha kazançlı piyasa koşullarını fiyatlıyor.

CoinDesk verilerine göre, dünyanın en büyük kripto parası yüzde 1,6 artışla 78 bin 45 dolar seviyesinden işlem gördü. Piyasadaki hareketlilik diğer varlıklara da yansırken, Ethereum yüzde 2,4; popüler altcoinlerden XRP ise yüzde 0,4 değer kazandı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderler savaşı sona erdirmek için "birleşik bir teklif" sunana kadar Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sürdürüleceğini belirtti. Hayati öneme sahip bu su yolundaki trafik akışının kesilmesi, piyasalar genelinde volatiliteye neden oluyor.

Barron’s’a demeç veren Nexo analisti Iliya Kalchev, "Jeopolitik gelişmeler, Bitcoin üzerinde belirleyici bir etki yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kalchev, yatırımcıların bu çatışmayı ve beraberindeki gelişmeleri, kripto piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak için bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler sürse de yatırımcılar diğer riskli varlıklara yönelmeye devam ediyor. Çarşamba sabahı S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,8 oranında yükseliş kaydetti.

Deutsche Bank stratejisti Jim Reid, "Trump’ın ateşkesi uzatma kararı, piyasalarda geceden bu yana bir toparlanma sağladı" dedi.

Piyasanın bu toparlanma eğilimini en net yansıtan alanların başında ise kripto paralar geliyor. Yatırımcılar şimdi, bu ivmenin Bitcoin’i yeniden 100 bin dolar hedefine taşıyıp taşımayacağını yakından takip ediyor.