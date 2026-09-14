Bitcoin Suisse, İsviçre’de çalışan sayısını yüzde 50 azaltacak

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Kripto para sektöründe yeniden yapılanma dalgasına Bitcoin Suisse de katıldı.

İsviçre merkezli şirket, operasyonlarını yeniden yapılandırma planı kapsamında ülkede çalışan 120 kişiden 60’a kadarını işten çıkaracağını açıkladı.

Bu rakam, şirketin İsviçre’deki toplam iş gücünün yaklaşık yarısına denk geliyor.

Şirket, alınan kararın operasyonların daha verimli hale getirilmesi ve gelecekteki büyümenin desteklenmesi amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Yazılım ve arka ofis faaliyetleri yurt dışına kayacak

Yeniden yapılanma kapsamında Bitcoin Suisse, yazılım geliştirme ve arka ofis faaliyetlerinin giderek daha fazla uluslararası merkezlerde toplanacağını açıkladı.

Şirkete göre bu değişiklik, daha hızlı ölçeklenmeye, daha geniş yetenek havuzlarına erişmeye ve gelecekteki ürün yatırımlarının daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, İsviçre'deki operasyonların küçültülmesiyle şirketin insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarını farklı ülkelerdeki merkezlere kaydırması bekleniyor.

Kopenhag’daki teknoloji merkezi de kapanıyor

2013 yılında kurulan Bitcoin Suisse, İsviçre’deki işten çıkarmaların yanı sıra Kopenhag’daki BT geliştirme merkezini kapatma kararı da aldı.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 200 çalışanı bulunuyor.

Yeniden yapılanma, Bitcoin Suisse’in teknoloji ve operasyon yapısını daha fazla uluslararasılaştırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirket, farklı merkezlerdeki yetenek havuzlarından yararlanarak ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmayı ve maliyetlerini daha etkin yönetmeyi hedefliyor.