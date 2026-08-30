Bitcoin teknoloji hisselerinden uzaklaşıyor, altına yaklaşıyor: Korelasyon dikkat çekti

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Bitcoin’deki son yükseliş, kripto paranın piyasalardaki konumuna ilişkin değerlendirmeleri de değiştirdi. 2026’nın büyük bölümünde teknoloji hisseleriyle paralel hareket eden Bitcoin, son haftalarda Nasdaq 100’den ayrışarak altınla daha yakın bir seyir izlemeye başladı.

Grayscale Research tarafından 27 Ağustos’ta yayımlanan araştırmaya göre Bitcoin’in altınla 90 günlük korelasyonu yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yılın başında sıfıra yakın olan bu oran, Bitcoin ile altının son dönemde daha fazla aynı yönde hareket ettiğini gösteriyor.

Buna karşılık Bitcoin’in Nasdaq 100 ile 90 günlük korelasyonu yüzde 60’ın üzerindeki seviyelerden yaklaşık yüzde 33’e geriledi. Böylece Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle olan bağı belirgin şekilde zayıfladı.

Grayscale’den dikkat çeken Bitcoin yorumu

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, son bir yılda yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin Bitcoin’i yüksek oynaklığa sahip bir teknoloji ve risk varlığı gibi hareket ettirdiğini belirtiyor.

Ancak son veriler, yatırımcıların Bitcoin’e bakışında değişim yaşanabileceğine işaret ediyor. Buna göre Bitcoin, yalnızca risk iştahından faydalanan bir varlık olmaktan çıkıp sınırlı arzı nedeniyle altına alternatif bir değer saklama aracı olarak yeniden değerlendiriliyor.

ABD’nin 40 trilyon dolarlık borcu Bitcoin’i öne çıkarıyor

Bu değişimin arkasındaki en önemli faktörlerden biri ise ABD'nin hızla büyüyen kamu borcu. ABD federal borcu 18 Ağustos’ta 40 trilyon dolar eşiğini aştı. 25 Ağustos itibarıyla borç yaklaşık 40,1 trilyon dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi de 2026 mali yılında federal bütçe açığının yaklaşık 1,9 trilyon dolar olacağını öngörüyor.

Grayscale'e göre kalıcı yüksek bütçe açıkları ve uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, yatırımcıların devlet tahvilleri dışındaki alternatiflere yönelmesini sağlayabilir.

Bu noktada “debasement trade” olarak adlandırılan strateji öne çıkıyor. Bu yaklaşım, para birimlerinin satın alma gücünün aşınmasına karşı sınırlı arza sahip varlıklara yönelmeyi ifade ediyor. Altın uzun süredir bu stratejinin başlıca araçlarından biri olurken, Bitcoin de giderek bu kategoriye dahil ediliyor.

Bitcoin için “dijital altın” beklentisi güçleniyor

Bitcoin'in toplam arzının 21 milyonla sınırlı olması, merkezi bir ihraççısının bulunmaması ve arz kurallarının önceden belirlenmiş olması, yatırımcıların onu altınla karşılaştırmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Grayscale, Bitcoin ve diğer kıt dijital varlıkların daha elverişli bir piyasa rejimine giriyor olabileceğini belirtiyor. Ancak bu değerlendirme henüz kesin bir trend anlamına gelmiyor.

Nitekim korelasyon verileri geriye dönük ve 90 günlük hareketli bir pencereye dayanıyor. Dolayısıyla kısa sürede değişebilir. Bitcoin'in altınla daha güçlü hareket etmesi, bundan sonra mutlaka altın gibi performans göstereceği anlamına da gelmiyor.

Teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altına yaklaşıyor

Bitcoin'in teknoloji hisselerinden kopuşunun kalıcı olup olmadığı, önümüzdeki dönemde piyasalarda yaşanacak hareketlerle daha net görülecek. Bitcoin yükselirken altınla birlikte hareket etmeyi, teknoloji hisselerinden ise ayrışmayı sürdürürse “dijital altın” tezinin güç kazanması beklenebilir.

Buna karşılık Bitcoin'in yeniden Nasdaq ile aynı yönde hareket etmeye başlaması, son dönemdeki ayrışmanın geçici olduğunu gösterebilir. Şimdilik veriler, Bitcoin'in piyasalardaki rolünde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor: Kripto para, teknoloji hisselerinden uzaklaşırken altına yaklaşıyor.