Bitcoin toparlanmaya çalışıyor

Bitcoin, haziran ayından bu yana ilk kez 100.000 dolar eşiğinin altına gerilemesinin ardından toparlanmaya çalışıyor.

Son rekor seviyelerinden yüzde 20'den fazla düşüş yaşayarak 98.992,19 dolara kadar gerileyen Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1,43 artışla 101.738 dolarda seyrediyor.

Araştırma şirketi K33'ün Araştırma Başkanı Vetle Lunde, son bir ayda 319 bin Bitcoin'in, özellikle 6 ila 12 aydır elinde tutan yatırımcılardan gelmek üzere harekete geçtiğini ve temmuz ortasından bu yana önemli bir kar realizasyonuna işaret ettiğini belirtti.

10x Research'ün Başkanı Markus Thielen ise, uzun süredir Bitcoin tutanların satışları ve yeni alıcı talebinin zayıflığının piyasa yönünü etkilediğini vurgulayarak, bu düşüş trendinin gelecek bahara kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Thielen, 85.000 dolar seviyesini maksimum düşüş hedefi olarak öngörüyor ancak felaket bir çöküş beklemiyor.