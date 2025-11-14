Bitcoin toparlanmaya çalışıyor

Bitcoin, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte fonlardan yaklaşık 900 milyon dolar çekilmesi sonrası bugün 96.000 doların altını gördü, ardından 97 bin doların üzerine toparlansa da ekim başındaki zirvesinin yüzde 20 gerisinde işlem görüyor.

Dün spot Bitcoin ETF'lerinden toplam 870 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Bu, kripto para piyasasının hâkimi varlığın tarihindeki en büyük ikinci çıkış oldu.

Spot Ethereum ETF'leri ise toplam 260 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, üst üste üçüncü gün çıkış yaşandığı görüldü. ABD spot Solana ETF'leri ise 1,49 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

ABD’de hükümetin kapanmasının sona ermesiyle yaşanan kısa süreli hisse senedi toparlanması hızla güç kaybetti. Ekonomik verilerin gecikmesi, Fed’in yakın vadede faiz indirimi yapacağına dair beklentileri zayıflattı ve riskli varlıklara baskı getirdi.

Franklin Templeton’dan Max Gokhman, "Satış dalgası diğer riskli varlıklarla tamamen bağlantılı, ancak kriptoda volatilite nedeniyle daha büyük" dedi.

SignalPlus’tan Augustine Fan ise "Bitcoin, Trump’ın göreve başlamasından bu yana negatif seyrediyor. Piyasa değeri yıl başından bu yana tekrar aynı seviyelere döndü. 90.000 doların altındaki teknik destek sınırlı, duyarlılık zayıf" değerlendirmesinde bulundu.

Kaiko’ya göre piyasa derinliği yılın zirvesine kıyasla yüzde 30 azaldı.