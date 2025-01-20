Bitcoin, Trump'ın gelişini kutladı: Yeni rekor
Bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump'ın, dün sosyal medya üzerinden görevine başlar başlamaz bazı Başkanlık Kararnameleri imzalayacağını söylemesiyle desteklenen Bitcoin, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini yeniledi.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın bugün yemin ederek görevine resmi olarak başlayacak olması, kripto paralara güçlü talep yarattı. Bitcoin fiyatı tarihi zirvesini 109 bin 304 dolara taşıdı.
Bitcoin, saat 10.23 itibarıyla yüzde 3,15 artışla 106 bin 47 dolardan işlem görüyor.
1 yılda yüzde 162 yükseliş
Bitcoin fiyatı, son 1 haftada yüzde 15, yıl başından bu yana yüzde 16,66 ve son 1 yılda yüzde 162 yükseldi
Kripto paralara güçlü talep gösterilmesinde, Trump'ın dün sosyal medya üzerinden görevine başlar başlamaz bazı Başkanlık Kararnameleri imzalayacağını söylemesi etkili oldu.
İmzalanacak kararnameler arasında, kripto paraların yasal statülerini güçlendirecek maddelerin de yer alacağı beklentileri satın alınıyor.