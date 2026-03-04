Bitcoin üç haftanın zirvesini test etti

New York Times’ın haberine göre İranlı operatifler CIA ile savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulundu. ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerler için donanma eskortu teklif etmesi de riskli varlıklara destek sağladı.

Saxo Bank analistleri, kripto paraların jeopolitik gelişmeler ve risk iştahı tarafından yönlendirilen makroekonomik duyarlılığa duyarlı şekilde işlem gördüğünü belirtti.

Bitcoin 71.883 dolara kadar yükselerek %5,6 artışla 3 haftanın zirvesinin görülmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 4,3 artışla 71.004 dolarda. Ether ise %6 artışla 2.086 dolara çıkarak bir haftanın zirvesine yaklaştı. Şu sıralarda ise 2050.50 dolar ile düne göre yüzde 4,15 artıda.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, "Bu kripto paralar için bir zafer, zira önceki gün finansal piyasalar ve altın sert satış yaşamıştı. Bazı yatırımcılar kriptoyu güvenli liman olarak görüyor olabilir" dedi.

Uzmanlar, kripto piyasalarının hala kırılgan olduğunu ve Bitcoin’in ekim zirvesinin yaklaşık %40 altında seyrettiğini vurguluyor. 10x Research, aşırı yoğunlaşan kısa pozisyonların bu yükselişi tetiklediğini belirtti.