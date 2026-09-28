Bitcoin ve altcoinlerde makroekonomik baskı

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Güne satıcılı bir seyirle başlayan Bitcoin, bir ara yüzde 2,3 oranında değer kaybederek 82.600 doların altına kadar çekildi. New York seansının ilk saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalışan kripto para, halihazırda 83.000 dolar eşiğinin hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Satış dalgası altcoin piyasasını da etkiledi. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ether yüzde 1,8 oranında gerilerken, Solana'daki değer kaybı yüzde 4'ü buldu.

Piyasalardaki negatif ayrışmada jeopolitik gelişmeler kritik rol oynadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik teklifini reddetmesiyle birlikte küresel risk iştahı azaldı. Bu gelişme, kripto paralarla birlikte hisse senedi ve tahvil piyasalarında da düşüşe yol açarken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket tetikledi.

Öte yandan, para politikasına yönelik beklentiler de fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz artırımı kararının etkileri sürerken, yatırımcıların ekim ayına yönelik yeni bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başlaması, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.