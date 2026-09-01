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Bitcoin ve Ether ETF'lerine güçlü giriş: BlackRock öne çıktı

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 31 Ağustos'ta toplam 217 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Haber Merkezi
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Bitcoin ve Ether ETF'lerine güçlü giriş: BlackRock öne çıktı
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Girişlerde BlackRock'ın IBIT fonu yaklaşık 206 milyon dolarla açık ara öne çıktı ve toplam Bitcoin ETF girişlerinin büyük bölümünü tek başına karşıladı.

Spot Ether ETF'lerinde de pozitif seyir görüldü. Fonlara toplam 87,68 milyon dolarlık net giriş olurken, BlackRock'ın ETHA fonuna yaklaşık 59,94 milyon dolar aktı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock'ın yönettiği toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 15,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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