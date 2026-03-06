Bitcoin ve Ether jeopolitik belirsizlikle geriledi

Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı belirsizlik piyasa duyarlılığını zayıflatırken, ABD hisse senedi vadeli kontratları güne düşüşle başlamaya hazırlanıyor.

Saxo Bank analistleri, "Bitcoin ve Ether kritik psikolojik seviyeleri korumaya devam ediyor ancak dijital varlıklardaki duyarlılık özellikle petrol fiyatları, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, çarşamba günü ulaştığı bir aylık zirve olan 74.049 doların ardından %1,3 düşüşle 70.213 dolarda işlem görüyor. Kripto para, geri çekilmeye rağmen 70.000 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ether ise çarşamba günü gördüğü bir aylık zirve olan 2.198 doların ardından %1,4 gerileyerek 2.051 dolara indi. Ether de düşüşe rağmen 2.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor.