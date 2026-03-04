Bitcoin ve Ether toparlanmaya devam ediyor

ABD-İran arasındaki savaşın risk iştahını baskılamasına rağmen kripto piyasasında Bitcoin ve Ether fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Trade Nation analisti David Morrison, her iki kripto varlığın da son günlerde çatışmaya karşı dayanıklılık gösterdiğini ve hareketliliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Bitcoin, 70.782 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 3,37 artışla 70.561 dolardan işlem görüyor.

Morrison, "Bitcoin’in yatırımcıları yeniden çekebilmesi için 70.000 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yapması gerekiyor" dedi.

Ethereum fiyatı da, yüzde 1 artışla 2047,34 dolar seviyesinde bulunuyor.