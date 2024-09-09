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Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış sürüyor

Geçen hafta boyunca Bitcoin ETF'lerinden 706 milyon dolar net çıkış yaşanırken, Ethereum spot ETF'lerinden çıkış 5,98 milyon dolar olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış sürüyor
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Bitcoin spot ETF’lerinden geçen hafta 706 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve 12 Bitcoin spot ETF’sinden hiçbirinde geçen hafta net giriş olmadı.

Grayscale ETF GBTC’de haftalık net çıkış 160 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC’de ise haftalık net çıkış 404 milyon dolar oldu.

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış devam ediyor

6 Eylül’de ise Bitcoin spot ETF’lerinden net 169,97 milyon dolar çıktı. Bu ETF’lerin net varlıkları 48,24 milyar dolar oldu.

3-6 Eylül haftasında Ethereum spot ETF’lerinden ise 91,04 milyon ABD doları net çıkış yaşadı. Grayscale ETF ETHE 111 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti.

6 Eylül’de Ethereum spot ETF’yerinden 5,98 milyon dolar net çıkış oldu.

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