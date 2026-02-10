Bitcoin ve Ethereum'da düşüş sürüyor

Bitcoin’de değer kaybı devam ediyor. Kripto para, psikolojik açıdan önemli görülen 70.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı.

Bitcoin'in değeri gün ortasında yüzde 2,35 düşüşle 68710,70 dolara geriledi. Ethereum da fiyat yüzde 5,5 düşüşle 2005 dolara geriledi.

Wealth Club’dan Susannah Streeter, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışıyla birlikte Bitcoin’in diğer kripto paraları da aşağı çektiğini belirtti.

Streeter, geçen haftaki sert düşüş sonrası sınırlı alımlar görülse de piyasa hissiyatının yeniden zayıfladığını söyledi.

Kripto paraların spekülatif varlıklar olduğunu vurgulayan Streeter, yapay zekâ balonu endişeleri, yeni jeopolitik gerilim ihtimali veya faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin yatırımcı güvenini sarstığını ifade ederek, “Kurumsal talep de portföy ayarlamaları nedeniyle keskin şekilde soğudu ve bu da Bitcoin’in düşüşünü hızlandırdı" dedi.