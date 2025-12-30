Bitcoin yatay seyir izliyor

Bitcoin, Noel ve Yeni Yıl dönemi boyunca sakin seyreden işlemlerde hafif yükseliş kaydetse de kazançlar sınırlı kaldı.

Kripto para piyasasının en büyük varlığı, son günlerde dar bir aralıkta işlem görüyor. Bitcoin, 91.000 dolar seviyesinde dirençle karşılaşırken, 85.500 dolar civarında destek buluyor.

Ekim ayında 126.223 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, sonrasında sert bir düzeltme yaşadı. Yıl içinde rekor seviyeye ulaşmasına rağmen, 2025 yılbaşından bu yana %6,7 düştü.

Son işlemlerde Bitcoin %0,2 artışla 87.399 dolardan fiyatlanıyor.