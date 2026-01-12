Bitcoin, yatay seyrediyor

ABD’li savcıların, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattığına dair haberler ve İran’da tırmanan gerilimler piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın Federal Rezerv'e mahkeme celbi gönderdiğini ve kendisini hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir iddianame ile tehdit ettiğini duyurdu.

ABD’li yetkililer, Başkan Trump’ın salı günü İran’daki protestolara verilecek yanıtlar konusunda askeri seçenekleri de içeren bir brifing alacağını bildirdi. Trump'ın İran’a yönelik sert söylemleri, küresel risk iştahını azaltarak yatırımcıları güvenli limanlara veya nakde yönlendirdi.

Bitcoin, 90 bin 500 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.