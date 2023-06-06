Bitcoin ‘yeni dip’ riskiyle karşı karşıya

Kripto para piyasaları bir ayı daha geride bıraktı. Yeni bir mevsimin başlaması ve mayıs ayının sona ermesiyle kripto para piyasalarında geçtiğimiz ayın nasıl geçtiğine ilişkin veriler ve önümüzdeki aylara dair beklentiler netleşmeye başladı. Bloomberg'in haberinde, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in mayıs ayında yüzde 7,6 değer kaybettiği ve kaybın Bitcoin’in 2023’te gördüğü ilk aylık düşüş olduğu belirtildi. Yılın başından nisan ortasına kadar yüzde 84’lük sıçrama kaydeden ve 31 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin’e ilişkin yatırımcı coşkusunun, azalan likidite ve daralan para politikası sebebiyle kısıtlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Kripto para piyasalarını değerlendirirken pek çok faktörü bir arada düşünmek gerekiyor. Özellikle ABD merkez bankası Fed’in tavrı, çözüme kavuşturulan borç tavanı krizi gibi ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevsim değişikliği gibi sezon etkilerini de Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin tarihsel verilerinde gözlemlemek mümkün” dedi.

Yaz mevsimi kripto para piyasalarını soğuttu

Yaz aylarının piyasada, iş dünyasında, uluslararası politikada büyük ölçüde bir rehavete işaret ettiğine dikkat çeken Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Tarihsel veriler, her piyasada olduğu gibi kripto para piyasalarında da dönemsel yükselişler, trendler ve kalıplara işaret ediyor. Bitcoin’in tarihsel verilerinde de kripto para biriminin özellikle temmuz ve ağustos aylarında zayıf seyrettiği tespit edilebiliyor. Öte yandan analizler, Bitcoin'in özellikle yaz aylarında yüksek volatilite gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca haziran ayı içinde Fed’in faiz kararı bekleniyor. ABD merkez bankası Fed'in faiz artışlarını sürdüreceğine dair sinyaller güçlendi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester tarafından yapılan açıklamada daralmanın süreceğine ilişkin işaretlerin dikkat çekmesi Bitcoin'in 27 bin dolara gerilemesini destekledi" ifadelerini kullandı.

Aylık kripto para borsası hacimleri 32 ayın en düşük seviyesinde

Block tarafından yayımlanan verilerde, tüm kripto para borsalarındaki spot piyasa hacmini hesaplayan kripto para birimi aylık değişim endeksi, nisandaki 604 milyar dolarlık değerinden yüzde 27 kaybetti. Bu durum, Ekim 2020’den bu yana, 32 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Özellikle Fed toplantısı olan aylarda yatırımcıların varlıklarını ve yatırımlarını tutma eğiliminde olduğunu belirten Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Yatırımcılar piyasayı izliyor, gelişmelere kulak veriyor ve bunu yaparken de işlem yapmaktan geri duruyor. Bu daha temkinli tutum, borsalarda görülen işlem hacimlerine yansıyor. BRC gibi kripto para birimi trendlerinin veya yapay zeka odaklı projelerin oluşturduğu heyecan da zamanla sönümleniyor. Teknoloji sektöründeki toparlanma, kripto yatırımcılarının portföylerini yeniden ağırlıklandırmalarını beraberinde getiriyor.” yorumlarını paylaştı.

“Piyasalar her zaman yeni fırsatlara açık”

Kripto para piyasalarında istikrarlı bir seyri mümkün kılmak ve Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerine yönelen bir satın alma dalgası oluşturmak için kripto ekosisteminin gerçek faydaya ve topluluğa odaklanması gerektiğinin altını çizen Sevcan Dedeoğlu, “Gate.io olarak kullanıcılarımızın doğru bilgiye erişmesi için trendleri yakından takip ediyoruz. Tek tuşla Web3'e erişebildikleri platformumuzda 1.700'ü aşkın kripto para birimi listeliyor, 13 milyonu aşkın kayıtlı yatırımcının piyasanın dinamikliğine yetişebilmesini sağlıyoruz. Gate.io olarak piyasaların her zaman yeni fırsatlara açık olduğunu ve gelişmeleri yakından izleyerek buna göre davrandığını biliyoruz. Her gün 4,40 milyar doları aşan işlem hacmine aracı olan Gate.io olarak bu yılın başından bu yana, kullanıcılarımız için yeni yatırım araçları ekledik ve kripto para birimleri listeledik. Dünyanın önde gelen borsalarından biri olarak, yatırımcıların ekosistemde kalıcı olmasına ve kripto para piyasalarına güvenmesine dair sorumluluk üstlenmeyi ve ekosistemin gerçek faydasını yansıtan ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.