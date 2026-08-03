Bitcoin yeni haftaya düşüşlerle başladı
Bitcoin erken işlemlerde yüzde 1 kayıpla 62.750 dolara kadar inerek seansın en düşüklerini gördü. Kripto para halihazırda 62.810 dolardan işlem görüyor.
CoinMarketCap analisti Ray Salmond, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri piyasa beklentilerine paralel olarak sabit bırakmasının ardından kripto paranın dar bir bantta hareket ettiğini belirtti.
Salmond, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy'nin ABD doları rezervlerini artırmaya açık olduğunun sinyalini verdiğini, yaklaşan fonlama turlarından elde edilecek kaynakların ise dijital varlık alımında kullanılmasının beklenmediğini ifade etti.
Analiste göre bu durum, Bitcoin talebinin önemli kaynaklarından birinin fiilen durakladığı görüşünü güçlendiriyor.