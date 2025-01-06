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Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına yükseldi

Kripto piyasaları yeni haftaya pozitif başladı. Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde yeniden 100 bin dolar sınırını gördü. Ethereum ise 3 bin 700 dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına yükseldi
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Kripto paralarda, Donald Trump'ın göreve başlayağı tarih öncesi hareketlilik var.

Bitcoin, yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişle 100 bin dolar sınırında başladı. Bitcoin, 10 gün sonra yeniden 100 bin dolar sınırına yükseldi.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum da yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 700 dolara yakın işlem gördü.

Bitcoin, aralık ayında 108 bin 300 dolar ile rekor kırmıştı.

Gözler Trump'a çevrildi

Piyasalar Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak tarihine odaklandı.

Trump'ın kabinesinde kripto para dostu olarak nitelendirilen birçok isim yer alıyor.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti.

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