Bitcoin yılı kayıpla kapamaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, enflasyon karşısındaki koruma özelliğiyle öne çıkarken, bu yıl yaşananların ardından yılı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

2025’teki zirvesinden yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşayan ve teknoloji hisselerinden ABD tahvillerine kadar çoğu yatırım aracının gerisinde kalan Bitcoin, kısa bir süre 90.000 doların altına düştü. Bu da ETF yatırımcılarının şu anda zararda olduğu ve aşağı yönlü korumaya olan talebin arttığı anlamına geliyor.

Ekim ayındaki şiddetli çöküş

Bitcoin’in yükselişinde neyin yanlış gittiğine dair farklı teoriler var. Kimileri yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonları silip piyasada derin psikolojik izler bırakan ekim ayındaki şiddetli çöküşü suçluyor. XBTO Trading’in kıdemli tüccarı George Mandres, “10 Ekim, piyasaya görünenden çok daha uzun süreli bir şok yaşattı. Piyasa katılımcıları bunu unutmaya veya önemsememeye çalışsa da piyasa yapıcıların likidite sağlama isteği ve piyasa katılımcılarının inancı ve risk iştahında derin bir iz bırakacak” dedi.

Diğerleri ise daha geniş bir piyasa zayıflığına işaret ediyor. Dijital varlık analiz şirketi BRN’nin araştırma başkanı Timothy Misir, “Asya bir gecede daha zayıf büyüme verileri açıkladı, Çin hisse senetleri zayıfladı ve yatırımcılar 19 Kasım’daki Nvidia bilançosu öncesinde fiyatlamayı yeniden değerlendirdikçe küresel teknoloji değerlemeleri geriledi. Likidite koşulları zaten zayıfken, korelasyonlar yüksek beta varsayılan değerlerine geri döndü. Kripto, bir hedge olarak değil, makro sıkılaştırmanın en kaldıraçlı ifadesi olarak işlem gördü” yorumunu yaptı.

Ayı piyasası yaklaşıyor mu?

SignalPlus direktörü Augustine Fan, “Yaklaşan bir ayı piyasası olduğuna dair tartışmalar giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı” dedi. Yine de Bitcoin hala Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinden önceki seviyelerin oldukça üzerinde işlem görüyor ve kripto para biriminin gezmişi keskin düşüşlerin ardından muhteşem toparlanmalarla dolu.

Bloomberg Markets Live FX Stratejisti Brendan Fagan, “Şu an için Bitcoin, liderlik rolünü yeniden tesis etmeye çalışıyor gibi görünüyor — ancak bu sefer stresin değil, istikrarın bir işareti olarak. 90.000 dolar seviyesi korunursa, bu, dijital varlık alanının risk algısını aşağı değil, yukarı çekmeye başladığı anı işaret edebilir” öngörüsünde bulundu.