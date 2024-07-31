Bitcoin yılın ilk yarısında altından daha çok kazandırdı

Binance, 2024 yılına ait yıl ortası raporunu yayınlayarak, yılın ilk altı ayındaki kripto piyasasının performansına dair derinlemesine bir analiz sundu. Binance Araştırma ekibi tarafından hazırlanan bu kapsamlı rapor, DeFi, Web3 oyunları, yapay zekâ ve kurumsal benimseme gibi çeşitli sektörlerdeki temel anlatıları, teknolojik ilerlemeleri ve yatırım trendlerini inceliyor.

Kripto varlık piyasası büyüyor

Toplam kripto varlık piyasa değeri, yılın başından itibaren %37,3'lük etkileyici bir artışla yaklaşık 2,27 trilyon ABD Doları’na ulaştı. Bu büyüme, 2023’teki güçlü performansın ardından gelen sağlam bir ilk çeyrek ile desteklendi.

Bitcoin ve Etherum, geleneksel varlık getirilerine göre öne çıktı

Bitcoin’in hakimiyeti, dördüncü Bitcoin Halving’i ve ABD’deki spot ETF’lerin onayı gibi önemli olaylarla önemli ölçüde arttı. ABD’de Bitcoin spot ETF’lerinin onaylanması, 14,7 milyar ABD Doları’ndan fazla net giriş sağladı ve 2024’e olumlu bir başlangıç yaptı. Geleneksel finans yatırımları ile karşılaştırıldığında, Ethereum ve Bitcoin yılın başından itibaren sırasıyla %48 ve %43’lük getirilerle öne çıkarken, altın %13, ham petrol ise yaklaşık %14 değer kazandı.

DeFi değerindeki yükseliş dikkat çekiyor

Merkeziyetsiz Finans (DeFi), toplam kilitli değerinde (TVL) %72,8’lik dikkate değer bir artışla 94,1 milyar dolara yükseldi. Bu sermaye akışı, neredeyse tüm DeFi sektörlerine fayda sağladı ve daha önce erişilemeyen finansal araçların zincir üzerinde kullanılabilir hale gelmesine olanak tanıyan yeni protokollerin ortaya çıkmasını sağladı.

Stablecoin'ler toparlanma eğiliminde

Stablecoin piyasa değeri, 161 milyar dolarla iki yıllık bir zirveye ulaştı. Bu önemli zirve, Nisan 2022’deki seviyenin sadece %14,5 altında.

Kripto oyun tokenlarının piyasa değeri 32 milyar dolara ulaştı

Web3 oyun sektörü sağlam bir kullanıcı büyümesi gördü. Kripto oyun tokenlarının toplam piyasa değeri mart ayında yaklaşık 32 milyar ABD Doları ile zirveye ulaşırken, şu anda yaklaşık 17,8 milyar ABD Doları seviyesinde bulunuyor. Web3 oyunları, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen önemli bir vaat taşıyor ve toplam kripto piyasa değerinin %0,7'sini oluşturuyor. 2024’ün ilk çeyreğine ait Oyun Endüstrisi Raporu’na göre, girişim yatırımları çeyrekten çeyreğe %94 artış gösterdi.

Yapay zekâ ve kripto arasındaki sinerji büyüyor

Yapay zekâ ve kripto teknolojilerinin birleşimi giderek belirginleşiyor. Yapay zekâ, kripto varlıkların izinsiz ve güvenilmez bir yerleşim katmanından faydalanarak, merkeziyetsiz hesaplama sistemlerini, karmaşık görevleri yerine getirebilen yapay zekâ ajanlarını ve kimlik doğrulama çözümlerini destekliyor. Yapay zekâ ile ilgili tokenlar, toplam piyasa değerinin 26 milyar doları aşmasıyla daha geniş pazarı geride bıraktı.

Raporda 2024 yılı ikinci yarısı için öngörüler de yer alıyor

Rapor, 2024 yılının ikinci yarısı için kurumsal benimsemenin devamı, ABD makroekonomik koşullarının gelişimi, Bitcoin ölçeklenebilirliği, DeFi büyümesindeki ilerlemeler, mülkiyet ekonomisi uygulamalarının artışı, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu ve Web3 oyunlarındaki artış gibi birkaç önemli tema öngörüyor.