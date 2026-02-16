Bitcoin yön bulmakta zorlanıyor

Lider kripto varlık, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatarak yüzde 2,6 geriledi ve cumartesi günü test ettiği 71 bin dolar seviyesine yaklaşma girişimini sürdüremedi. Bugün ise Bitcoin yüzde 0,15 kayıpla 68 bin 766 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 1,1 artışla 1980.41 dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin, ekim ayında gördüğü 127 bin dolar civarındaki zirveden bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti. Kripto veri platformu CoinGecko’ya göre, daha geniş kripto para piyasasının toplam değeri de bu süreçte yaklaşık 2 trilyon dolar eridi.

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin’in 58 bin 239 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece toparlanma ihtimalinin sürdüğünü belirtti. Sycamore, bu seviyenin iki hafta önce başarıyla savunulduğunu hatırlatarak, olası bir yükselişte 73-75 bin dolar aralığının ilk güçlü direnç bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.