Bitcoin yönünü yukarı çevirdi

Bitcoin, Asya işlemlerinin ilk saatlerinde yaşanan yatay seyrin ardından yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,3 civarından artışla 65608,36 dolar seviyesini gördü. Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,25 artışla 65.495,02 dolarda.

Kripto para araştırma şirketi Glassnode analisti Chris Beamish, Bitcoin'in yatırımcıların güçlü kazançları ve türev piyasalardaki istikrarlı pozisyonlanmanın desteğiyle 64 bin 500 dolar civarında konsolide olduğunu belirtti.

Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki açık pozisyonların artması, spekülatif risk iştahının kademeli olarak geri döndüğüne işaret etti. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik para akışlarının da başa baş seviyesine doğru toparlandığı ve kurumsal yatırımcıların satış baskısının hafiflediği kaydedildi.

Glassnode, buna karşılık işlemlerde kısa vadeli ve fiyat hareketlerine duyarlı sermayenin payının artmasının Bitcoin'de daha sert fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini bildirdi.