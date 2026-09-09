Bitcoin yükseldi, ETF’lerde üç günlük seri sona erdi
Bitcoin yüzde 1’in üzerinde yükselişle 79 bin doların üzerinde işlem görürken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden 46,65 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Piyasalarda ABD Hazinesinin açıklaması beklenen geri alımlarının büyüklüğü de takip ediliyor.
Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, yüzde 1’in üzerinde yükseliş kaydederken yatırımcıların odağında ABD Hazinesinin açıklaması beklenen geri alımların büyüklüğü ve kripto para ETF’lerindeki fon hareketleri bulunuyor.
Bitcoin, düne göre yüzde 1,1’in üzerinde değer kazanarak 79 bin 473 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Bitcoin ETF’lerinde üç günlük seri sona erdi
SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 8 Eylül’de toplam 46,65 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Son veriyle birlikte spot Bitcoin ETF’lerinde üç gün üst üste devam eden net para girişi serisi sona erdi.
Spot Ethereum ETF’lerinde de aynı gün toplam 24,29 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Fonlar arasında Fidelity’nin FETH fonu pozitif ayrıştı. FETH, 9,89 milyon dolarlık net girişle Ethereum ETF’leri arasında en yüksek para girişinin gerçekleştiği fon oldu.
Piyasalarda ayrıca ABD Hazinesinin geri alımlarının büyüklüğüne ilişkin çarşamba günü yapması beklenen açıklama takip ediliyor.