Bitcoin yükselişini sürdürdü: 82 bin dolara yaklaştı

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Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişini sürdürerek 82 bin dolara yaklaştı. Bitcoin yüzde 0,94 artışla 81 bin 829 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin fiyatındaki yükselişte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) blokzincir teknolojisi üzerinden tokenlaştırılmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin alım satımını sağlayan platformlara yönelik yeni düzenlemesi etkili oldu.

SEC'den 5 yıllık muafiyet

SEC, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin blokzincir üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlar için 5 yıllık bir muafiyet getirdi.

XS.com'dan Antonio Di Giacomo, düzenlemenin geleneksel finans piyasaları ile dijital varlıklar etrafında oluşturulan altyapının daha fazla bütünleşebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.