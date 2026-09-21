Bitcoin yükselişini sürdürdü: 82 bin dolara yaklaştı
Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişini sürdürerek 82 bin dolar sınırına yaklaştı. Kripto paranın yükselişinde SEC'in tokenlaştırılmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin blokzincir üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlara yönelik 5 yıllık muafiyeti etkili oldu.
Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişini sürdürerek 82 bin dolara yaklaştı. Bitcoin yüzde 0,94 artışla 81 bin 829 dolar seviyesinde işlem gördü.
Bitcoin fiyatındaki yükselişte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) blokzincir teknolojisi üzerinden tokenlaştırılmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin alım satımını sağlayan platformlara yönelik yeni düzenlemesi etkili oldu.
SEC'den 5 yıllık muafiyet
SEC, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin blokzincir üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlar için 5 yıllık bir muafiyet getirdi.
XS.com'dan Antonio Di Giacomo, düzenlemenin geleneksel finans piyasaları ile dijital varlıklar etrafında oluşturulan altyapının daha fazla bütünleşebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.