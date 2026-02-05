Bitcoin'de 14 ayın dibi! Düşüş devam eder mi?

Yatırımcıların riskten kaçınma yönündeki eğilimleriyle Bitcoin fiyatı bu sabah 16 ayın en düşük seviyeye inerken, 70 bin doların altına geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 5 seviyesinde değer kaybıyla 69.615 dolardan işlem görüyor. Ethereum ve Solana da geriledi.

Bitcoin 70 bin dolar civarını en son Trump'ın seçimi kazandığı 6 Kasım'da görmüştü. Trump'ın kripto varlıkları destekleyen tutumu sonrası da yükselişe geçerek Ekim 2025'te 126 bin dolara çıkmıştı.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 ve son 1 yılda da yüzde 30 seviyesinde değer kaybetti.

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier'da İş Geliştirme Başkanı Andrew Tu, "Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü. Bitcoin için 72.000 dolar tutmazsa, 68.000 doları ziyaret etmemiz ve potansiyel olarak başlangıç rallisinden sonra 2024'ün düşük seviyelerine geri dönmemiz oldukça olası" dedi.

65 bin dolara düşmesi olasılığı fiyatlanıyor

Bitcoin'in değeri, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, tahmin piyasalarına göre Bitcoin daha da değer kaybedebilir.

Bloomberg News'un haberine göre, tahmin platformu olan Polymarket'te Bitcoin'in bu yıl 65.000 dolara düşme olasılığının yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin'in yılı 55.000 doların altında bitme olasılığı yaklaşık yüzde 60'a yükselirken, 00.000 dolara geri dönmesini sağlayacak bir toparlanma olasılığı yıl başındaki yüzde 80'den yüzde 54'e düştü.

Marex'ten Ilan Solot, Bitcoin'in son zamanlarda güvenli liman olarak hareket edememesi gibi faktörlere atıfta bulunarak "Temelde şu anda piyasalardaki düşüş hissiyatını yansıtıyor" dedi.

Pantera Capital kurucusu Dan Morehead da "Bu düşüş piyasaları genellikle kaldıraç kullanan insanlar için çok acımasızdır. Ve 10 Ekim'de yok edilen para miktarı, Kasım 2022'deki önceki düşüşten çok daha büyük. Bu çok fazla acıya neden oluyor. Ve bu yatırımcıların çoğu piyasaya geri dönmüyor ve bu biraz zaman alıyor" değerlendirmesini yaptı.