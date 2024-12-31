Bitcoin’de 2025 umudu! Bahisler 200 bin dolar için açıldı

Bitcoin, kripto para biriminin 100 bin doların üzerindeki kazançlarını sürdürememesinin ardından son düşüşlerden toparlanarak yükseliyor.

Bitcoin gün içinde yüzde 2,2 artışla 93.923 dolara yükseldi ve 2024 yılı için yaklaşık yüzde 120'lik büyük bir kazanç kaydetmeye hazırlanıyor.

Bitcoin, ABD'de Donald Trump'ın seçilmesinin ardından büyük bir destek kazandı. Bu, kripto para birimlerini destekleyen ve onlara olan talebi artıran politikaların beklentilerini açtı. Bazı spekülatörler Bitcoin'in 2025'te daha da yükseleceğine ve potansiyel olarak değerinin iki katından fazla artarak 200 bin dolar ulaşacağına dair bahis oynuyor.

İngiltere'de bahis şirketi Star Sports, Bitcoin’in 2025'te 200 bin doların üzerine çıkması için 6/1 oran veriyor. Ancak kripto paranın son derece yüksek volatilitesi birçok yatırımcıyı hala temkinli tutuyor.

2025'e Bitcoin tahminleri 200 bin dolara ulaşacağını öngörüyor

Bu yıl Bitcoin’de yaşanan hızlı yükselişin ardından, kripto yatırımcıları ve sektör yöneticileri CNBC'ye yaptıkları açıklamada, amiral gemisi kripto para biriminin 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kripto odaklı varlık yöneticisi CoinShares'in araştırma müdürü James Butterfill, CNBC'ye verdiği demeçte 2025 yılında Bitcoin için hem 150 bin dolar hem de 80 bin dolarlık fiyatlar gördüğünü söyledi. Butterfill, uzun vadede Bitcoin’in şu anda yaklaşık yüzde 10 olan altın pazar payının yaklaşık yüzde 25'i değerinde olmasını beklemenin "mantıksız" olmayacağını söyledi. Bu da 250 bin dolarlık bir fiyata denk gelecek.

Butterfill CNBC'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bunun zamanlaması çok zor ve bunun 2025'te gerçekleşmesini beklemiyorum, ancak bu yönde ilerleyecektir" dedi. Bitcoin'in yıl boyunca hem 80 bin dolar hem de 150 bin dolara ulaşmasının "muhtemel" olduğunu söyledi.

Bitcoin 2025'te yeni zirvelere taşınacak

Bir kripto finansal hizmetler firması olan Matrixport, Bitcoin'in 2025 yılında 160 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. Matrixport araştırma müdürü Markus Thielen CNBC'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bu görünüm, Bitcoin ETF'lerine yönelik sürekli talep, olumlu makroekonomik eğilimler ve genişleyen küresel likidite havuzu tarafından destekleniyor" dedi.

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yüzde 70 ila yüzde 80 arasında düzeltme potansiyeli ile çok değişken olduğu biliniyor. Thielen, 2025'teki düşüşlerin "daha az belirgin" olacağını söyledi. Thielen, "Bitcoin'in büyüyen dip alıcı tabanı ve güçlü kurumsal desteğin ciddi düzeltmeleri hafifletmesi bekleniyor" dedi. Matrixport, 2023'te Bitcoin'in 2024'te 125 bin dolara ulaşacağını tahmin etti.

Kripto odaklı varlık yöneticisi Galaxy Digital'in araştırma müdürü Alex Thorn, Bitcoin'in yılın ilk yarısında 150 bin doları aşacağını ve dördüncü çeyrekte 185 bin dolara ulaşacağını düşünüyor. Thorn, CNBC ile paylaştığı bir araştırma notunda, "Kurumsal, şirket ve ulus devletlerin benimsemesinin bir kombinasyonu, Bitcoin'i 2025'te yeni zirvelere taşıyacak" diye yazdı. "Bitcoin, varlığı boyunca, özellikle S&P 500 ve altın olmak üzere diğer tüm varlık sınıflarından daha hızlı değer kazandı ve bu eğilim 2025'te de devam edecek. Bitcoin ayrıca altının piyasa değerinin yüzde 20'sine ulaşacak" dedi.

Bitcoin fiyatı iki katına çıkar mı?

Standard Chartered'dan Geoffrey Kendrick, Bitcoin fiyatının iki katına çıkmasını istiyor. Bankanın dijital varlıklar araştırma başkanı, bu ayın başlarında yayınladığı bir notta, bitcoin'in 2025 yılı sonuna kadar 200 bin dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Standard Chartered, bitcoin'e kurumsal akışların önümüzdeki yıl "2024 hızında veya üzerinde devam etmesini" bekliyor.

Sussex Üniversitesi'nde finans profesörü olan Carol Alexander, önümüzdeki yıl 200 bin dolarlık bitcoin'i bir olasılık olarak görüyor. CNBC'ye verdiği demeçte, "2025 için her zamankinden daha fazla yükselişe geçtim," diyen Alexander, bitcoin'in fiyatının "kolayca 200 bin dolara ulaşabileceğini ancak oynaklığın azalacağına dair hiçbir işaret olmadığını" ekledi. "Yaza kadar 150 bin dolar artı ya da eksi 50 bin dolar civarında işlem görmesini bekliyorum" diye konuştu Alexander'ın bitcoin'in fiyatını doğru tahmin etme konusunda bir geçmişi var. Geçen yıl CNBC'ye bitcoin'in 2024'te 100 bin dolara ulaşacağını söylemişti ve öyle de oldu.

Zaman zaman keskin düzeltmeler görmesi muhtemel

Bit Mining'in baş ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2025 yılında 180 bin ila 190 bin dolar arasında bir fiyata ulaşacağını tahmin ediyor - ancak fiyattaki potansiyel geri çekilmelere karşı da temkinli. Yang CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'in 2025'teki fiyatının hem önemli bir yükseliş ivmesi hem de zaman zaman keskin düzeltmeler görmesi muhtemel" dedi. "Büyük bir borsa düşüşü gibi piyasa şoklarının yaşandığı anlarda, bitcoin geçici olarak 80 bin dolar civarına düşebilir. Ancak, genel eğilimin yükselişte kalması bekleniyor." Yang, 2025'te beklenen bir bitcoin rallisinin altında yatan faktörler arasında daha düşük faiz oranları, Trump'ın desteği ve artan kurumsal benimseme yer alıyor. Yang, "Bu dinamiklere dayanarak, Bitcoin'in 2025'te 180 bin ila 190 bin dolar arasında zirveye ulaşabileceğini tahmin ediyorum, bu da tarihsel döngü kalıpları ve kriptonun artan ana akım benimsenmesiyle uyumlu" dedi.

1 yıl içinde 250 bin dolar bekleniyor

Merkezi finans platformu Maple Finance'in CEO'su ve kurucu ortağı Sid Powell, 2025 yılı sonuna kadar bitcoin için 180 bin ila 200 bin dolar arasında bir fiyat hedefliyor.

Kripto kredi platformu Nexo'nun baş ürün sorumlusu Elitsa Taskova, bitcoin'in 2025 beklentileri konusunda genel fikir birliğinden daha fazla yükselişte. CNBC'ye konuşan Taskova, "Bitcoin'in bir yıl içinde iki kattan fazla artarak 250 bin dolara ulaşacağını düşünüyoruz" dedi ve daha uzun vadede - yani önümüzdeki on yıl içinde - tüm kripto piyasası kapitalizasyonunun altınınkini aşacağını düşündüğünü ekledi.