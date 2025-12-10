Bitcoin’de 500 bin dolar hedefi sürüyor: Ünlü kurum hedefi ileri tarihe öteledi

Standard Chartered, Bitcoin fiyatının 500 bin doları aşmasını 2028 yerine 2030 yılında bekliyor. Banka, tahminini geri çekmesine neden olan üç yapısal değişikliğe işaret etti.

Standard Chartered'da dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, 9 Aralık'ta yatırımcılara gönderdiği araştırma notunda "Fiyat hareketleri bizi Bitcoin fiyat tahminlerimizi yeniden kalibre etmeye zorladı" yazdı.

Tahmin, Bitcoin'in 6 Ekim'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 40 düşerek 90 bin dolara gerilemesinin ardından geldi.

Düşüş keskin olsa da analistlere göre ABD spot borsa yatırım fonlarının iki yıl önce başlatılmasından bu yana Bitcoin düşüşleri için normal beklentiler dahilinde kalıyor.

Ancak Standard Chartered'ın revize edilmiş zaman çizelgesi, Bitcoin'in fiyat hareketinin çoğu analistin inandığından daha az yükseliş eğilimli bir görünümü gerektirdiği anlamına geliyor.