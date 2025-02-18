Bitcoin’de 500 bin dolar hedefinde tarih verildi!

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, düzenleyici değişikliklerin yatırımcı erişimini iyileştirmesi ve volatilitenin düşmesi halinde Bitcoin'in zaman içinde yeni alıcılar çekebileceğini öngördü.

Kendrick, dördüncü çeyrek Bitcoin alımlarına ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerinin bu görüş için “çok cesaret verici” olduğunu söyledi.

"Hedge fonları bir kez daha alımlara hâkim olurken, banka alımları da güçlüydü. Abu Dabi'nin egemen varlık fonu, Blackrock'un iShares Bitcoin Trust borsa yatırım fonunda 4.700 Bitcoin eşdeğeri pozisyon bildirdi" diye konuşan Kendrick, “Bu şimdilik küçük olsa da boyutun zamanla artmasını ve aslında diğer egemenlerin de satın almaya başlamasını bekleriz” dedi.

StanChart, Başkan Trump 2029'da görevden ayrılmadan önce Bitcoin'in 500.000 dolara ulaşmasını bekliyor.